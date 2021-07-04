(Özel) Afyonkarahisar’ın küçük saklı cenneti ‘İnli Balıklı Gölü’ Alabalık ve sazanların bulunduğu Balıklı Göl'ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Afyonkarahisar’ın küçük saklı cenneti ‘İnli Balıklı Gölü’ Alabalık ve sazanların bulunduğu Balıklı Göl'ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi

İHA

(Özel) Afyonkarahisar’ın küçük saklı cenneti ‘İnli Balıklı Gölü’ Alabalık ve sazanların bulunduğu Balıklı Göl'ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaz mevsiminin gelmesi ile eşsiz manzaraya bürünen İnli Balıklı Gölü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gölün drone ile havadan çekilen görüntü ise görenleri mest etti.
Çay ilçesine bağlı İnli köyündeki Selevir Barajı'ndan getirilen sular ile 2002'de oluşturulan 5 bin metrekarelik yapay gölet, manzarası ile görenleri hayran bırakıyor. Afyonkarahisar kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta olan ve etrafı söğüt ağaçları ile donatılarak adeta bozkırın ortasında küçük bir ormana dönüştürülen İnli Balıklı Gölü, yürüyüş yollarıyla da vatandaşların spor yapmasına imkan sağlıyor. Göl içerisinde en büyüğü 10 kilogram olan avlanması yasak aynalı sazanlar ziyaretçiler tarafından ekmek ve yem ile besleniyor. Eşsiz doğası ile gölet İHA kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülenirken, manzara adeta görenleri mest etti. Göldeki balıkların da beslenmek için su yüzüne çıktığı anlar görenleri hayran bıraktı.

“Evlilik tekliflerini burada yapıyorlar'
İnli Balıklı Gölü'nde çalışan İbrahim Çakmak, gölün 2003’ten bu yana hizmet verdiğini belirterek, “Şu anda muhtarlık bünyesinde işletilmeye devam etmektedir. Burası daha çok hayvanseverler ve doğaseverler tarafından ziyaret edilen önemli bir noktadır. Buraya hafta sonu vatandaşlar yoğun olarak gelmektedir. Yoğun ii temposundan bunalan insanlar hafta sonu aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirmek için buraya gelirler. Burada bizim sazanlarımız var göl içerisinde, tutulması ve yenmesi yasaktır. Sazanlarımıza yem verirler çocuklar ve aileler. Yem vererek stres atarlar. Genelde manzarası çok güzeldir ve ağaçlıklarla çevrilidir. Buraya gelin ve damatlar fotoğraf çekimine gelir. Doğum günü, nişan, evlilik teklifi gibi bu güzel yeri değerlendirirler insanlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anne ve bebeğin hayatını kurtaran 112 acil servis görevlileri olayı anlattı Ambulansta doğum yaptırmak zorunda kalan 112 görevlileri, mutlu olduklarını ifade ettiler
YEREL HABERLER Anne ve bebeğin hayatını kurtaran 112 acil servis ...
Kore gazisi 90 yaşında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kore gazisi 90 yaşında hayatını kaybetti
Ambulansta doğum yapan anne Aysel Günbaş konuştu: “Allah devletimizden razı olsun, ilgisiz bırakmadılar, başımdan ayrılmadılar” Sağlık görevlileri ambulansta doğum yaptırmak zorunda kaldığı anne ve bebeğin sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER Ambulansta doğum yapan anne Aysel Günbaş ...
Hastaneye kavanoza koydukları keneyle gittiler Afyonkarahisar’da 'Kırım Kongo Kanalı Ateşi' paniği
YEREL HABERLER Hastaneye kavanoza koydukları keneyle ...
Bisiklet severler “Bisikletini Al Gel” etkinliğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Bisiklet severler “Bisikletini Al Gel” etkinliğinde ...
Sağlık görevlileri ambulansta doğum yaptırdı Ambulansta doğan bebeğin sağlık görevlilerinin parmağını sıkıca tutması yürekleri ısıttı Sağlık görevlilerinin yerinde verdiği kararla anne ve bebek hayata tutundu
YEREL HABERLER Sağlık görevlileri ambulansta doğum ...
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları’na gelen ziyaretçi sayısı artıyor
YEREL HABERLER Sandıklı Hüdai Kaplıcaları’na gelen ziyaretçi sayısı ...
(ÖZEL) İHA'nın haberi ses getirdi, o trafonun yeri değişecek Akyuva köyünde ağaçların kesilmesine sebep olan elektrik trafosu başka bir yere nakledilecek Çocukların üstüne çıkıp oynadıkları o trafo başka bir yere kurulacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) İHA'nın haberi ses getirdi, o trafonun yeri ...
Sahte ilanlarla 7 kişiyi yaklaşık 20 bin TL dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte ilanlarla 7 kişiyi yaklaşık 20 bin TL ...
Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi süs havuzlarına girmekte buldu Afyonkarahisar’da 35 derecelik sıcakta vatandaşlar serinlemek için süs havuzlarına girdi Süs havuzuna girenler kendilerine müdahale eden zabıta ekiplerine zorluk çıkardı
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi süs havuzlarına ...
Afyonkarahisar'da ASKOM 15. Bölge toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da ASKOM 15. Bölge toplantısı yapıldı
Dolandırıcılık şüphelisi saklandığı ranzanın altında yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık şüphelisi saklandığı ranzanın altında ...
Normalleşmenin ilk cumasında vatandaşlar camilere akın etti Camiler doldu taştı, cemaat bahçelerde namaz kıldı
YEREL HABERLER Normalleşmenin ilk cumasında vatandaşlar camilere ...
Bu tavukların sahibi anasınıfı öğrencileri Okulda kurulan kümeste öğrenciler tavuk, horoz, civciv ve hindi besliyor İlk başta hayvanlardan korkan öğrenciler şimdilerde okula gelmek için sabırsızlanıyor Minik elleriyle tavukları besleyip yumurtasını topluyorlar
YEREL HABERLER Bu tavukların sahibi anasınıfı öğrencileri Okulda ...
Frig Vadisi’nde yeni rota Ayazini oldu
YEREL HABERLER Frig Vadisi’nde yeni rota Ayazini oldu
Bekçi, gelin almaya süslenen devriye aracı ile gitti Polis, dünya evine giren bekçi arkadaşlarına yaptığı sürprizle hafızalardan silinmeyecek hatıraya imza attı Polis devriye aracı, evlenen mahalle ve çarşı bekçisi için gelin arabası oldu
YEREL HABERLER Bekçi, gelin almaya süslenen devriye aracı ile ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Ülke olarak her alanda ileriye gideceğiz” Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da lavanta hasadına katıldı “Gönüllerden gönüle köprü kuracağız”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Ülke olarak ...