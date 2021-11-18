Afyonkarahisarlı Kübra Kocakuş Kick Boks Şampiyonasında dünya 3’üncüsü oldu

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İtalya’nın Jesolo kentinde yapılan Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonasında 60 kilogram kategorisinde Afyonkarahisarlı milli sporcusu Kübra Kocakuş dünya 3’üncüsü oldu.

Milli Sporcu Kübra Kocakuş ile Antrenörü Berkan Öner Gençli ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’yi makamında ziyaret etti. Müdürü Dereci, 314 Aralık 2021 tarihlerinde Tayland’ın Bangkok kentinde yapılacak olan MuayThai Dünya Şampiyonasına hazırlanan sporcu Kübra Kocakuş’a başarılar diledi.

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