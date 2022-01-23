İnşaat işçisi kardeşler Ertuğrul Gazi’nin kardan adamını yaptı Afyonkarahisar’da ilk defa gerçekleştirilen kardan adam yarışması büyük ilgi gördü Yarışmacılar en güzel kardan adamı yapmak için kıyasıya mücadele etti

Afyonkarahisar’da bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Kardan Adam’ yarışması yoğun ilgi görürken, yarışmada inşaat işçisi iki kardeşin yaptıkları ‘Ertuğrul Gazi’ isimli kardan adam birinci, Oturan Adam isimli kardan adam ise ikinci oldu.



Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen "4 Mevsim Afyonkarahisar" organizasyonu kapsamında KaravanFest'in son gününde ‘Kardan Adam’ yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya yaklaşık 40 kişi katıldı. Motokros alanında gerçekleştirilen etkinlikte, yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Yarışmada insan silueti şeklinde Mustafa, Halil Göktaş kardeşlerin yaptığı ve Ertuğrul Gazi ismini verdikleri kardan adam birinci oldu. İnşaat işçisi kardeşlerin yaklaşık 2 saatte yaptıkları kardan adam hem diğer yarışmacıların hem de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Yarışmada ikinci Oturan Adam ve üçüncü Mike Tyson isimli kardan adamlar oldu.



Yarışmaya katılanlar Afyonkarahisar’da bu yıl ilk defa yapılan yarışmasının çok heyecanlı ve güzel olduğunu ifade ederek, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da yapılmasını istedi.

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