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Çok eski zamanlardan beri süs eşyası ve para basımında sıklıkla kullanılan gümüş elementi, yer kabuğunda nadir olarak bulunmaktadır ve bu özelliği sebebiyle oldukça değerli bir metaldir. Peki, Ag periyodik tabloda nerede yer alır? Ag hangi element sorusunu cevapladığımız içeriğimizi keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm detaylar…

Ag Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Ag simgesi ile gösterilen element, gümüş elementidir. Sahip olduğu bu simgeyi, Latincede gümüş anlamına gelen “argentum” kelimesinden almıştır.

Gümüş Elementi Özellikleri

Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde, gümüş elementinin insanlık tarafından ilk kez kullanılması, günümüzden 6000 sene öncesine tarihlendirilmektedir. Çinliler, Mısırlılar ve Persliler tarafından takı ve süs eşyası olarak sıklıkla kullanılmış olan bu elementi para olarak kullanılması ise MÖ. 800’lere dayanmaktadır. Romalılar bu elementi tarihte ilk kez paranın hammaddesi olarak kullanmışlardır.

Beyaza yakın bir gri renge sahip olan ve saf hali dikkate alındığında doğada bulunan en parlak metal olarak ifade edilen gümüş elementi; periyodik tablo üzerinde soy metal grubunda yer almaktadır. Tel ya da levha haline getirilmesi de kolay olan gümüşün, elektrik ve ısının yanında ışığı da çok iyi yansıttığı bilinmektedir.

Doğada hem serbest olarak hem de bileşik halde bulunabilen gümüş elementinin, altın madenlerinde yer alması ise yaygın görülmektedir. Bunun yanında cıva, nikel gibi maden cevherlerinde de bulunabilen bu elementin, en çok bilinen bileşeni ise gümüş oksit adı verilen bir bileşiktir.

Sertlik ve oksidasyon derecesi açısından altın ile bakırın arasında bir pozisyonda bulunan gümüş elementi, havadan etkilenmeyen bir metal olarak dikkat çekse de havada bulunan hidrojen sülfür ile reaksiyona girdiğinde parlak yapısını kaybeder ve kararmaya başlar. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan gümüş takı ya da süs eşyalarının bir süre sonra kararmaya başlamasının sebebi de bu elementin zaman içinde hidrojen sülfür ile reaksiyona girmesidir. Bu neden gümüş sık temizlik isteyen bir element olarak değerlendirilebilir.

Gümüşün başlıca kullanım alanları ise kuyumculuk, tıp ve elektrik sektörüdür. Özellikle ışığı iyi yansıtmasından dolayı optik ayna ve fotoğrafçılık gibi alanlarda, elektriği iyi iletmesi sebebiyle de elektrik kontakları ve pillerin üretiminde gümüş elementine rastlamak mümkündür. Tüm bunların yanında süs ve takıların imalatı, diş tellerinin yapılması, kemik cerrahisi, ilaç ve para gibi birçok ürün ya da sektörde, gümüş elementi ilk başvurulan elementlerden bir tanesidir.

Dünyadaki gümüş rezervlerinin % 60’ına yakını Kuzey ve Güney Amerika’da bulunmaktadır. Meksika, Peru ve Amerika Birleşik Devletleri, dünya gümüş üretiminin nerdeyse %50’sini tek başlarına gerçekleştirmektedir. Birçok bölgesinde gümüş rezervlerine sahip olan Türkiye de dünya gümüş üretiminde 20. sırada yer almaktadır.

Ag Periyodik Tabloda Nerede Yer Almaktadır?

Ag simgesi ile ifade edilen ve altından sonra en çok kullanılan değerli metal olan gümüş elementi; periyodik tablonun 5. periyodunun 11. grubunda yer almaktadır. Oda sıcaklığı halinde katı durumda bulunan ve atom numarası 47 olan gümüşün kaynama noktası 2162, erime noktası ise 961 santigrat derece olarak ölçülmüştür.