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Metal nedir ve nasıl oluşur? Metallerin özellikleri nelerdir?

Metaller birçok ürünün yapımında kullanılan ve kendine has birtakım özelliklere sahip olan elementlerdir. Isıyı ve elektriği iyi ileten, oksijenle birleştiğinde oksitlenebilen ve farklı şekillere girebilen metal elementler nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Metal Nedir ve Nasıl Oluşur? Metallerin Özellikleri Nelerdir?
HABERTURK.COM

Periyodik cetvelin sol ve orta kısmında yer alan ve toplam element sayısının yaklaşık %80’ini oluşturan metaller, sert ve kendine has parlaklıkları olan maddelerdir. Peki, metallerin özellikleri nelerdir? En bilinen ve sıklıkla karşılaşılan metal örnekleri hangileridir? Metal ve yarı metal özellikleri ile alakalı olan bu içeriğimizi siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Metal Elementler Nelerdir?

Metal elementler nelerdir sorusuna cevap aramadan önce, metal kavramının tanımını yapmak yerinde olacaktır. Köken olarak Latince bir kelime olan “metallum” kelimesinden gelen metal; elektrik ve ısıyı iletmekte yüksek bir beceriye sahip olan, kendine has bir parlaklığa sahip, şekillendirmeye olanak veren elementlerdir. Kendi aralarında sınıflandırılırken soy metaller ve soy olmayan metaller olarak iki gruba ayrılan metaller, günlük hayatta da sıklıkla kullanılmakta olan maddelerdir.

Metal elementler konusuna dönecek olursak; metaller periyodik cetvelin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. En çok bilinen ve karşılaşılan metal elementlere şu örnekler verilebilir.

Demir: Fe simgesiyle gösterilen demir, dünyada en çok bulunan minerallerden bir tanesi olmasının yanında yer kabuğunun da en baskın metalidir.

Alüminyum: Hafif ve yumuşak bir metal olan alüminyumun simgesi AI’dır.

Bakır: Elektrik iletkenliği çok yüksek olan ve yumuşak bir yapıya sahip olan bakırın simgesi Cu’du.

Çinko: Sert ve kırılgan bir özelliğe sahip olan çinko, düşük kaynama sıcaklığa sahiptir ve simgesi Zn’dir.

Magnezyum: Genellikle diğer maddelerle karıştırılarak kullanılan magnezyum, alaşım bir metaldir ve simgesi Mg’dir.

Bunların yanında nikel, volfram, cıva, bizmut, platin ve altın gibi elementler de metal elementler sınıfında yer almaktadır.

Metallerin Özellikleri

Çevremizde gördüğümüz birçok ürünün hammaddesi olan metallerin özellikleri şu şekilde listelenebilir:

  • Şekillendirmeye yatkın bir element olan metaller tel ya da levha haline getirilebilir.
  • Cıva dışındaki tüm metaller oda sıcaklığında katı halde bulunurlar.
  • Isıyı ve elektriği iletmekte oldukça başarılıdırlar.
  • Kendi özgü bir parlaklığa sahiptirler.
  • Yoğunlukları fazladır ve üzerlerine vurulduğunda metal tınılı bir ses çıkartırlar.
  • Kristal yapı adı verilen, kısa mesafeli ve düzenli atom dizilişine sahiptirler.
  • Bileşik oluşturmaz; alaşım yaparlar.

Metal Nasıl Elde Edilir?

Doğada nadiren element halinde bulunan metaller, karbon elementi ile birlikte 1420 – 1470 K sıcaklığa kadar ısıtıldıklarında oluşurlar.

Metal Örnekleri

Metal elementleri sınıfına dâhil olan birçok metal, günlük hayatta da sıklıkla kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse bakır; iletken ve yumuşak bir yapıda olmasından dolayı elektrik kablolarının yapımında kullanılmaktadır. Bunun yanında altının kolay işlenebilir olması, onun mücevher yapımında kullanılmasına, Alüminyumun da iletken ve yumuşak olması, tencerelerin yapımında kullanılıyor olmasına büyük bir sebeptir. Alüminyum ayrıca uçak yapımında da kullanılan bir metal olarak dikkat çekmektedir. Hafif bir metal olan alüminyum bu özelliği sebebiyle uçak gövdelerinin imalatında kullanılmaktadır.

Yarı Metal Özellikleri

Genellikle kristal yapıda bulunan ve iletken olan yarı metaller; metaller ile girilen tepkimede ametal, ametal ile girilen tepkimelerde ise metal olarak davranan elementlerdir. Öne çıkan yarı metal özellikleri ise şu şekildedir:

  • Yarı metaller; metallerden daha az iletken, ametallerden ise daha fazla iletkendirler.
  • Parlak ya da mat bir yapıda bulunabilirler.
  • Kırılgan olmamaları sebebiyle kolay işlenebilirler ve tel ya da levha haline kolaylıkla getirilebilirler.
  • Toplamda 8 adet yarı metal bulunmaktadır.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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