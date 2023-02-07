Evrende En Çok Bulunan Element Hangisi? Evrende En Çok Bulunan Elementler ve Sembolleri

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Gerek biz gerekse de çevremizde var olan tüm maddelerin elementlerden, elementlerin ise atomlardan meydana geldiği bir gerçektir. Evrenin oluştuğu ilk andan bugüne kadar geçen 13.8 milyar yıl içinde evrende birçok element çeşidi var olma imkânı bulmuştur ve bu elementlerin hem evrendeki hem de dünyamızdaki bolluk oranları farklılık göstermektedir. Peki, bu evrende en çok bulunan elementler özellikleri nelerdir? Atmosferde ve dünyada en çok bulunan element hangisidir? İşte, tüm detaylar…

Evrende En Çok Bulunan Element Hangisidir?

H sembolüyle gösterilen ve atom numarası 1 olan hidrojen; hem evrende ilk oluşan element hem de evrende en çok bulunan elementtir. Sahip olduğu atomik kütlesi sebebiyle tüm elementler arasında en hafifi olan hidrojen, evrenin kütlesinin % 75’ini oluşturmaktadır. Tüm bunların yanında hem su da hem de birçok organik maddenin içinde bulunan hidrojen elementi, bu özelliği sebebiyle hayatımızda büyük yer tutmaktadır.

Evrende en çok hangi gaz bulunur sorusunun cevabı da hidrojendir. Çünkü hidrojen elementi diatomik yani iki atomlu molekülden oluşmuş bir gazdır.

Evrende En Çok Bulunan Elementler Özellikleri

Büyük patlama teorisine göre; evrende en çok bulunan üç element hidrojen, helyum ve oksijendir. Yaklaşık değerlerle ifade edecek olursak bu üç element içinde; hidrojen % 74.5’luk bir bolluk oranına sahipken helyum %23.84, oksijen ise %1.04 oranında evrende bulunmaktadır. Bu üç elementi ise %0,46 oranıyla karbon ve %0.13 oranına sahip olan neon takip etmektedir. Şimdi gelin hep birlikte evrende en çok bulunan elementlerin özellikleri nelermiş birlikte göz atalım:

Hidrojen: Atom numarası 1 olan hidrojen; bir proton ve bir nötrondan meydana gelmektedir. Aynı zamanda nötron içermeyen tek element olma özelliğine de sahiptir.

Helyum: Atom numarası 2 olan helyum, hidrojenden sonra en hafif olan elementtir. Soy gaz olduğu içi tepkimeye girmeyen bu element, bu özelliğinden dolayı eylemsiz olarak tarif edilmektedir.

Oksijen: Atom numarası 8 olan oksijen; gaz hali renksiz, sıvı ve katı hali ise mavi olan bir elementtir.

Karbon: Atom numarası 6 olan karbon; doğada da yaygın olarak bulunmaktadır.

Neon: Herhangi bir renge, kokuya ve tada sahip olmayan bu element bir gaz elementidir.

Evrende en çok bulunan elementler sembolleri ise şu şekildedir:

Hidrojen: H

Helyum: He

Oksiijen: O

Karbon: C

Neon: Ne

Dünyada En Çok Bulunan Element

Dünya’da bulunan elementlerin bolluk oranı, evrende bulunan elementlerin bolluk oranından farklılık göstermektedir. Bunun en önemli nedeni ise dünyanın evrenden daha küçük olması ve ölçeğin küçüldükçe bolluk oranlarının değişiklik göstermesidir.

Dünya’da en çok bulunan element %45’lik bir bolluk oranına sahip olan oksijendir. Oksijeni %18.5 ile karbon, %9,5 ile hidrojen ve %3.2 ile azot izlemektedir. Bu sıralama insan vücudu için de geçerlidir. Oranlar her ne kadar farklı olsa da yetişkin bir insan vücudunda bulunan elementler de bu sıralamayla bulunmaktadır.

Yerkabuğunda En Çok Bulunan Element

Yerkabuğunda bulunan elementlerin neredeyse yarısı oksijenden meydana gelmektedir. Yerkabuğunda %46.1 oranında bulunan oksijeni ise %27.7’lk oran silikon ve %8.13’lük bolluk oranıyla alüminyum takip etmektedir.

Atmosferde En Çok Bulunan Element

Dünya atmosferinde en çok bulunan element %78’lik bir oranla azottur. En yüksek bolluk oranına sahip olan azot elementini ise %21 orana sahip olan oksijen ve %0.93’lük argon takip etmektedir.