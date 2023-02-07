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Mat ve sert bir yapıya sahip olmalarından dolayı mekanik özellikleri bakımından şekil verilemeyen ametaller, oldukça hassas elementler olarak dikkat çekmektedir. Peki, ametal özellik nasıl artar? Ametaller kırılgan mıdır? Ametaller ve özellikleri hakkındaki yazımızı keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm detaylar…

Ametal Nedir?

Karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementlerine, ametal adı verilmektedir.

Herhangi bir metal elementine ait özelliği göstermeyen ve kendi aralarında dahi ortak özellikleri yok denecek kadar az olan ametaller, şekil verilmesi zor elementlerdir. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilen, erime ve kaynama noktaları oldukça düşük olan bu elementler genellikle moleküler halde bulunurlar. Ametalleri, metallerden ayrılan bir diğer önemli özellik ise, ametallerin ısıyı ve elektriği iletmekte metaller gibi başarılı olmamalarıdır. Bugün bilinen 118 elementin yalnızca 11 tanesi ametaldir, ancak buna rağmen doğada bulunma yüzdeleri metallerden daha yüksektir. Ametaller hususunda bir diğer bilinmesi gereken şey de canlılar için bu elementlerin ne ifade ettiğidir. Çünkü canlıların yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duydukları su ve havanın büyük bir kısmı ametallerden meydana gelmektedir.

Peki, ametaller kırılgan mıdır? Ametallerin oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabileceğinden bahsetmiştik. Katı halde bulunan ametaller oldukça kırılgan olan elementlerdir. Bu sebeple ametaller kolayca şekil almazlar, dövülerek işlenemezler.

Ametaller Elektriği İletir Mi?

Ametaller; elektrik akımını iletmede metaller gibi bir özellik göstermezler ve elektriği iletmezler. Ametallerde, değerlik elektronlarının hareket edebileceği boş değerlik orbitalleri bulunmamaktadır ve bu tür atomlarda bulunan elektronlar, atomlarına sıkı bir şekilde bağlıdırlar. Bu nedenden ötürü de bu özelliği taşıyan ametallerde elektrik iletkenliği söz konusu değildir.

Ametallerin Özellikleri

Ametaller, metaller gibi ısıyı ve elektriği iletmezler.

Fiziksel açıdan yüzeyleri mat bir yapıdadır.

Kırılgan oldukları için kolayca işlenemez ve şekil alamazlar. Bu sebepten ametaller, tel ya da levha şeklini almazlar.

Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerler bulunabilir.

Erime ve kaynama noktaları oldukça düşüktür.

Doğada moleküler olarak bulunurlar.

Ametaller kendi aralarında kovalent bağ adı verilen elektron ortaklığı kurabilirler.

Oda sıcaklığı koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler. İyot, karbon, kükürt katı halde; azot ile oksijen gaz halde ve brom elementi ise sıvı halde bulunabilen ametallerdir.

Ametaller Doğada Nasıl Bulunur?

Ametaller; genellikle doğada moleküler halde bulunurlar. Bu noktada moleküler yapıdaki elementlerin ne olduğunu açıklamak yerinde olacaktır. Moleküler yapıdaki elementler; aynı cins iki atomun bir bağ ile oluşturduğu elementlerdir. Bu elementler doğada ikili gruplar halinde bulunurlar. İyon, oksijen, fosfor, karbon azot gibi ametaller doğada bu şekilde bulunmaktadır. Oksijen molekülünün, iki ayrı oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşması bu duruma örnektir.

Ametal Özellik Nasıl Artar?

Periyodik cetveldeki ametal özelliğin artışı, metallerin tam tersi olacak şekilde gerçekleşmektedir. Bir periyodik cetveldeki metallerin özellikleri, aynı grup içerisinde sağdan sola doğru ve aynı periyot içerisinde yukarıdan aşağıya gittikçe artarken; ametallerde bu durum tam tersidir.

Periyodik cetvel üzerinde ametallerin özellikleri aynı grup içerisinden soldan sağa doğru, aynı periyot içerisinde ise yukarıdan aşağı doğru azalmaktadır.