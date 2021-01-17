Ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde A.A.'nın (36),tartışmada tüfekle vurduğu ağabeyi Mehmet A. (48) ölürken, yeğeni C.A. (20) yaralandı.

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde dün saat 22.30 sularında meydana geldi. Aynı binada oturan A.A. ile ağabeyi Mehmet A. ve oğlu C.A. arasında tartışma çıktı. Ailevi sorunlar nedeniyle başladığı öğrenilen tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda A.A., evden getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açmaya başladı.

AĞABEY HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan saçmalarla Mehmet A. karın bölgesinden, oğlu C.A. ise sol kolundan yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Mehmet A. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı C.A.'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ EVİNDE YAKALADI

Ağabeyi ve yeğenini ağır yaralayan A.A., jandarma ekiplerince av tüfeğiyle birlikte evinde yakalanarak, gözaltına alındı. A.A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.