Ağır hasarlı binadaki eşyaları böyle çaldı! Vicdansız!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in 29 Ekim Mahallesi´nde bulunan bir apartmanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.
APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine bina sakinleri tahliye edilerek apartman boşaltıldı.
4 DAİREDEKİ EŞYALARI YÜKLEYİP GÖTÜRDÜ
12 Nisan akşam saatlerinde binaya giden H.A., taşıyıcı tutarak kendilerine ait olduğunu iddia ettiği apartmandaki 4 dairede bulunan eşyaları çalarak kiraladığı kamyonete yükletip, götürdü.
BÖLGEDEKİ KAMERALAR İNCELENDİ
Daire sahiplerinin hırsızlığı fark etmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheliyi belirledi.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
YORUMLAR