Ağlama Anne dizisi, 5. yeni bölümü ile Pazar akşamı ATV'nin ekranlarına gelecek. Ablası Alev'in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep'i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep'e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev'in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İşte, Ağlama Anne dizisi 5. bölüm fragmanı...

AĞLAMA ANNE 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Alev Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya!

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Alev’le Adnan karşı karşıya!

Alev'in korktuğu başına gelmiş, Adnan, Zeynep'in kızı olduğunu öğrenmiştir. Adnan'ın öğrenmesiyle sadece Alev için değil birçok kişi için taşlar yerinden oynamaya başlar. Çetin, Nevzat'ın karşısında zor duruma düşer. Büyüyen Ali Osman tehdidine karşı Nevzat'la ters düşmemek zorundadır. Özlem, Zeynep'in peşine düşer ve öğrendiklerinden sonra Zeynep'in canını yakmak için harekete geçer. Bir türlü kızına ulaşamayan Alev ise, Zeynep'e yakın olabilmek için baba evine dönmeye karar verir!

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