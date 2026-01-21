Yoğun kakao lezzeti, sünger gibi yumuşacık dokusu ve üzerindeki akışkan sosuyla adeta bir lezzet volkanı olan bu tatlı, özellikle çocukların ve tatlı krizine girenlerin favorisidir. Dilimlendiğinde kenarlarından süzülen çikolata sosunun yarattığı o dramatik görüntü, tatlıya ismini verirken, her çatalda hissedilen o yoğun sütlü lezzet, yiyenleri kendine hayran bırakır.

AĞLAYAN KEK TARİFİ VE LEZZETİN TEMEL TAŞLARI

Mükemmel bir Ağlayan Kek tarifi hazırlamanın sırrı, malzemelerin kalitesinde ve birbiriyle olan uyumunda saklıdır. Bu tatlı, sıradan bir kakaolu kekin çok ötesindedir; çünkü pişirme sonrası uygulanan işlemlerle bambaşka bir boyuta taşınır. Ağlayan Kek malzemeleri listesi aslında her evde bulunan temel ürünlerden oluşur: Yumurta, şeker, un, kakao, kabartma tozu ve vanilya kekin ana iskeletini oluştururken; süt, krem şanti ve çikolata sosu lezzetin tamamlayıcılarıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, yumurtaların oda sıcaklığında olmasıdır. Oda sıcaklığındaki yumurtalar, şekerle çırpıldığında çok daha iyi kabarır ve keke o istenen süngerimsi dokuyu kazandırır. Ayrıca kullanılacak kakaonun koyu renkli ve yoğun aromalı olması, kekin lezzet derinliğini artırır.

Kekin hamuru hazırlanırken izlenmesi gereken sıra, sonucun başarısını belirler. Yumurta ve şeker, mikserin yüksek devrinde en az 5-6 dakika, karışım mayonez kıvamına gelip rengi iyice açılana kadar çırpılmalıdır. Bu işlem, kekin içine hava hapsederek pişerken maksimum düzeyde kabarmasını sağlar. Ardından sıvı malzemeler (süt ve sıvı yağ) eklenir ve mikserin devri düşürülür. Un, kakao ve kabartma tozu gibi kuru malzemelerin mutlaka elenerek karışıma dahil edilmesi gerekir. Elemek, unun havalanmasını sağlar ve topaklanmayı önler. Kuru malzemeler eklendikten sonra mikser yerine bir spatula veya tahta kaşık kullanmak, hapsedilen havanın sönmemesi için önemlidir. KEKİN PİŞİRİLMESİ VE SÜTLE BULUŞMA ANI Hazırlanan kek harcı, tabanı yağlanmış dikdörtgen veya kare bir borcama dökülür. Harcın her yere eşit yayılması için kap hafifçe tezgaha vurulur. Ağlayan Kek yapımı sürecinde fırın ayarı kritiktir; önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında, kapağı ilk 20 dakika hiç açılmadan pişirilmelidir. Kek fırında pişerken etrafa yayılan o mis gibi kakao kokusu, lezzetin habercisidir. Kürdan testiyle piştiği kontrol edilen kek fırından alınır ve ilk sıcağının çıkması için kısa bir süre bekletilir.

İşte bu noktada, kekin "ağlayan" kimliğini kazanacağı aşama başlar. Yaklaşık 1.5 - 2 su bardağı soğuk süt, kürdanla birkaç yerinden delinen ılık kekin üzerine yavaşça gezdirilir. Kekin sütü bir sünger gibi emmesi saniyeler sürer. Bu işlem, kekin kuru kalmasını engeller ve ona o meşhur ıslak dokuyu kazandırır. Sütü döktükten sonra kekin tamamen soğumasını beklemek sabır işidir; ancak bu sabır, tatlının kıvamı için şarttır.

KREM ŞANTİ KATMANI VE PÜRÜZSÜZLÜK Kek sütünü çekip tamamen soğuduğunda, orta katman olan krem şanti hazırlığına geçilir. Ağlayan Kek yapılışı sırasında yapılan en büyük hata, kek henüz ılıkken krem şantiyi sürmektir. Bu durum, kremanın erimesine, kekin içine çökmesine ve katmanların birbirine karışmasına neden olur. Soğuk sütle katı bir kıvam alana kadar çırpılan krem şanti, soğuyan kekin üzerine bir spatula yardımıyla pürüzsüz bir tabaka halinde yayılır. Krem şantinin kalitesi ve kıvamı, pastanın kesildiğinde dik durmasını ve şık görünmesini sağlar. Kreması sürülen tatlı, buzdolabına kaldırılarak dinlenmeye bırakılır. Bu dinlenme, kremanın donması ve bir sonraki sıcak şoktan etkilenmemesi için gereklidir.