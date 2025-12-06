Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ağrı'da 1.2 milyon değerinde zehir ele geçirildi

        Gürbulak'ta 1.2 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 1 milyar 179 milyon lira olan 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde imha edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 09:52 Güncelleme: 06.12.2025 - 10:04
        1.2 milyon değerinde zehir ele geçirildi
        Ticaret Bakanlığı Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 1 milyar 179 milyon lira olan 394 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

        ŞÜPHELİ TIRDA 394 KİLOGRAM METANFETAMİN

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi. NARKOKİM timlerinin X-Ray tarama sistemiyle gerçekleştirdiği kontrollerde, aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Yapılan incelemelerde, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olduğu tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye imha edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı.

