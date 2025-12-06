Gürbulak'ta 1.2 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 1 milyar 179 milyon lira olan 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde imha edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı
Ticaret Bakanlığı Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 1 milyar 179 milyon lira olan 394 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
ŞÜPHELİ TIRDA 394 KİLOGRAM METANFETAMİN
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi. NARKOKİM timlerinin X-Ray tarama sistemiyle gerçekleştirdiği kontrollerde, aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA
Yapılan incelemelerde, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olduğu tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye imha edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı.