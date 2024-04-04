Ağrı'da 2 kişi vurularak öldürüldü

Ağrı'da silahlı kavga: 2 ölü
Ağrı'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği 2 kişiden biri olay yerinde, diğeri ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Abide Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ
Silahlı kavgada yaralanan F.B. olay yerinde, ağır yaralanan D.A. ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
AA'nın haberine göre; ekipler, olayla ilgili P.Ş'yi gözaltına aldı.