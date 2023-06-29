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Ağrı'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Ağrı Patnos'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 24 yaşındaki Ufuk A, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Ağrı'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
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AA

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bıçaklı kavgada 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında Ufuk A, (24) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Ufuk A, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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