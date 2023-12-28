İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Doğubayazıt'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 790 paket sigara ele geçirildi.

Gümrük sahasındaki bir tırda yapılan aramada ise 2 bin 850 kaçak elektronik sigara bulundu.

Gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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