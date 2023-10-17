Emekli korucu, kızını öldürüp, oğlunu ağır yaraladı

AĞRI'nınPatnos ilçesinde emekli korucu Cemil Türk, tartıştığı kızı Dilan (21) ile oğlu Ercan Türk'ü uzun namlulu silahla vurdu. Dilan Türk hayatını kaybederken, ağabeyi ise ağır yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Patnos ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Aktepe köyünde meydana geldi. Emekli korucu Cemil Türk ile kızı Dilan ve oğlu Ercan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemil Türk, evdeki uzun namlulu silahı alarak çocuklarına ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dilan Türk´ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Ercan Türk ise Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, olayın ardından Cemil Türk´ü gözaltına aldı.