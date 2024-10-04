'Soğuk algınlığı ilaçları çok masum değil'

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Funda Ekimci Deniz, soğuk algınlığı ve grip hastalıklarında bilinçsiz ilaç tüketimine karşı uyardı. Grip ve soğuk algınlıklarında kesinlikle antibiyotik tavsiye etmediklerini belirten Deniz, "Bu hastalıklar arttığı zamanlarda soğuk algınlığı ilaçları sıklıkla ve bilinçsizce tüketiliyor. Soğuk algınlığı ilaçları çok da masum değil. İçlerinde dekonjestan etkili, efedrin-püsod efedrin gibi maddeler var ve bunların da kardiyovasküler yan etkileri mevcut. Hipertansiyon, kalp atım hızının dakikada 100 atımdan daha yüksek olması durumu olarak bilinen taşikardi gibi rahatsızlıklar doğurabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca hekime danışılmadan ilaç kullanılmamalı" dedi.

Havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda artış yaşanıyor. Hastalığa karşı başta antibiyotik olmak üzere çeşitli ilaçların bilinçsiz kullanımının arttığı bugünlerde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Funda Ekimci Deniz, uyarılarda bulundu. Deniz, soğuk algınlığı ilaçlarının masum olmadığına dikkat çekerek, "Grip ve soğuk algınlıklarının bilinen kesin bir tedavisi yok. Antibiyotiklerle tedavi etmiyoruz. Bu nedenle birinci tavsiyem hastaların hekimlerden antibiyotik istememeleri. Özelikle bu hastalıkların arttığı zamanlarda soğuk algınlığı ilaçları sıklıkla ve bilinçsizce tüketiliyor. Soğuk algınlığı ilaçları çok da masum değil. İçlerinde dekonjestan etkili efedrin-püsod efedrin gibi maddeler var ve bunların da kardiyovasküler yan etkileri mevcut, hipertansiyon, taşikardi gibi sonuçları olabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca hekimlere danışılmadan ilaç kullanılmamalı. Bunun dışında dinlenmek, düzenli uyumak, sıvı tüketimine dikkat etmek, düzenli beslenmek, bağışıklığı güçlendirici vitaminler almak, soğuk algınlığını daha hafif atlatmamızı sağlayacaktır. Bu hastalıklardan korunmak için öncelikle bulunduğumuz ortamı mutlaka havalandırmalıyız, Kapalı ve toplu ortamlarda mümkün mertebe kalmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. El hijyeni yine burada çok önemli. Ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Eğer çok kalabalık ortamlara gireceksek maske gibi kişisel ekipmanlar kullanabiliriz. Bu hastalıktan korunmak için özelikle kapalı ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Soğuk havalar değil, virüs hasta ediyor. Kapalı ortamlardan kaçınmak, ilaçlardan çok daha etkilidir" diye konuştu.