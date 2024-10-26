Bakan Yumaklı: Milletimize diz çöktürebileceğini sanan dış güçler her defasında yanıldılar (2)

DİYADİNJEOTERMAL ORGANİZE TARIM BÖLGESİNİ GEZDİ

Ağrı'nın Patnos ilçesinde AK Parti Patnos 8'inci Olağan Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ardından Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Beraberindekilerle birlikte Ağrı'nın Diyadin ilçesine geçen Bakan Yumaklı, Jeotermal Sanayi Organize Bölgesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Diyadin'de Jeotermal Organize Tarım Bölgesi'nin bir ve ikinci etaplarının gelişimi ile ilgili bilgi aldık. 42 ilimizde 61 organize tarım bölgesi belirledik, buradaki yatırımların sürecini hızlandırıyoruz. 42 organize tarım bölgesinin 21'i bitkisel, 20'si hayvansal, birisi de su ürünleri ile ilgili. 61 organize tarım bölgesinden 14 tanesinin altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Hayvansal üretim konulu organize tarım bölgelerinde de yaklaşık 800 besi işletmesinde 110 bin baş hayvan şu anda mevcut durumda. Bitkisel üretim konulu organize tarım bölgelerinde de 374 dekarlık sera alanında 111 bin ton domates ve çilek üretimi yapılıyor. Toplam 7 organize tarım bölgesinde altyapı inşaatları halihazırda devam ediyor. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük organize tarım bölgelerinden bir tanesi Balıkesir Gönen'de halihazırda inşaat devam ediyor. Biz bu konuda organize tarım bölgelerinin hem bitkisel hem hayvansal açıdan ülkemize büyük değerler katacağını düşünüyoruz’’ diye konuştu.