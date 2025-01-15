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        Ağrı'da su deposu buz tuttu, araçların üzerine battaniye örtüldü

        AĞRI'daen düşük hava sıcaklığı eksi 12,4 derece olarak ölçülürken, 20 metre yüksekliğe sahip su deposu buzla kaplandı, araçların üzerine battaniye örtüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:25
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        Ağrı'da su deposu buz tuttu, araçların üzerine battaniye örtüldü
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        AĞRI'daen düşük hava sıcaklığı eksi 12,4 derece olarak ölçülürken, 20 metre yüksekliğe sahip su deposu buzla kaplandı, araçların üzerine battaniye örtüldü.

        Kentte en düşük hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırın altında 12,4 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tutarken, çatılarda sarkıtlar oluştu. Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip, kullanılmayan su deposu, buzla kaplandı. Kent merkezinde de soğuk havanın etkisiyle buz kütleleri görüldü. Vatandaşlar, araçlarını battaniye ve branda ile örterek dondurucu soğuklardan korumaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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