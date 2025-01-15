Ağrı'da su deposu buz tuttu, araçların üzerine battaniye örtüldü

AĞRI'daen düşük hava sıcaklığı eksi 12,4 derece olarak ölçülürken, 20 metre yüksekliğe sahip su deposu buzla kaplandı, araçların üzerine battaniye örtüldü.

Kentte en düşük hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırın altında 12,4 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tutarken, çatılarda sarkıtlar oluştu. Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip, kullanılmayan su deposu, buzla kaplandı. Kent merkezinde de soğuk havanın etkisiyle buz kütleleri görüldü. Vatandaşlar, araçlarını battaniye ve branda ile örterek dondurucu soğuklardan korumaya çalıştı.