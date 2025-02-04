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        Zeynep'in ölümünde ailesi 'yanlış iğne' iddiasında bulundu; adli ve idari soruşturma başlatıldı

        AĞRI'nın Patnos ilçesinde diyabet rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Zeynep Tur (14), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:10 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:15
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        Zeynep'in ölümünde ailesi 'yanlış iğne' iddiasında bulundu; adli ve idari soruşturma başlatıldı
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        AĞRI'nın Patnos ilçesinde diyabet rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Zeynep Tur (14), hayatını kaybetti. Ailesi kızları Zeynep’in yanlış iğne sonucu yaşamını yitirdiğini iddia edip şikayetçi olurken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

        Patnos Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi, diyabet hastası Zeynep Tur, dün akşam rahatsızlanınca ailesi tarafından Patnos Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Tur, yaşamını yitirdi. Ailenin şikayeti üzerine Ağrı Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapılan Zeynep Tur, ilçe mezarlığında ailesi ve yakınlarının göz yaşlarıyla toprağa verildi.

        Tur ailesinin 9 çocuğundan 2'ncisi olan Zeynep'in ölümüyle ilgili aile, yanlış iğne iddiasında bulundu. Zeynep’e yanlış iğne yapıldığını öne süren amcası Abdurrahman Tur, "Yeğenim okuldan eve geldikten sonra rahatsızlanınca hastaneye götürüyorlar. Hastanede ilk müdahale sonucu yapılan bir iğne sonucu Zeynep kendine geliyor. Bir süre sonra ayağa kalkmayınca yanına gelen başka bir doktor 'Niye bu hasta daha ayağa kalkmadı' diyerek ikinci iğneyi yapıyor. Bu iğneden sonra Zeynep, bayılıyor ve kalbi duruyor. O anda mı kalbi duruyor, sonra mı kalbi duruyor tam bilmiyoruz” dedi.

        Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Patnos Devlet Hastanesi Başhekimi Merve Özlem Dinç, "Bu durum hepimizi derinden etkiledi. Olay soruşturma aşamasında olup iddialar üzerinden hareket edilmemeli" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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