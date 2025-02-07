Ağrı'da son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyon gıda ürünü imha edildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, bir firmaya ait 2 ayrı depoda son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edildi. 23 kamyon gıda ürünü imha edilirken, firmaya yaptırım uygulandı.

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