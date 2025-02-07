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        Ağrı'da son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyon gıda ürünü imha edildi

        AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir firmaya ait 2 ayrı depoda, son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyon dolusu gıda ürünü tespit edilerek imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:38 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:40
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        Ağrı'da son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyon gıda ürünü imha edildi
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        AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir firmaya ait 2 ayrı depoda, son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyon dolusu gıda ürünü tespit edilerek imha edildi.

        Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, bir firmaya ait 2 ayrı depoda son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edildi. 23 kamyon gıda ürünü imha edilirken, firmaya yaptırım uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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