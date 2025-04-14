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        Ağrı'da 124 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        AĞRI'da üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 124 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:25
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        Ağrı'da 124 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        AĞRI'da üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 124 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Ağrı’da 3 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 124 yerleşim biriminin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Özellikle yüksek bölgelerde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı yerlerde çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, "Kış boyunca 4 bin 830 kilometrekare yol ağımızda karla mücadele ettik. Baharda da mücadelemize devam ediyoruz. 942 yerleşim biriminden 124'ünün yolu kapandı. Bu yollarda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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