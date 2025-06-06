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        Kaçan kurbanlık boğa çocukları kovaladı

        AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde kaçan kurbanlık boğa, şeker toplamak için sokağa çıkan çocukları kovaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:45
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        Kaçan kurbanlık boğa çocukları kovaladı
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        AĞRI’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde kaçan kurbanlık boğa, şeker toplamak için sokağa çıkan çocukları kovaladı. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kurban Bayramı’nın ilk günü Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Boğa, bayramlaşıp şeker toplamak için sokağa çıkan 5 çocuğu kovaladı. Çocuklar korku içinde kaçışırken, o anlar köydeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğanın çocuklara doğru koştuğu, çocukların ise çığlıklar içinde kaçtığı anlar yer aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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