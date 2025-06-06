Kaçan kurbanlık boğa çocukları kovaladı
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde kaçan kurbanlık boğa, şeker toplamak için sokağa çıkan çocukları kovaladı.
AĞRI’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde kaçan kurbanlık boğa, şeker toplamak için sokağa çıkan çocukları kovaladı. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kurban Bayramı’nın ilk günü Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Boğa, bayramlaşıp şeker toplamak için sokağa çıkan 5 çocuğu kovaladı. Çocuklar korku içinde kaçışırken, o anlar köydeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğanın çocuklara doğru koştuğu, çocukların ise çığlıklar içinde kaçtığı anlar yer aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
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