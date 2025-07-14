Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: Karı-koca hayatını kaybetti

AĞRI'da ticari taksi ile çarpışan ve kazanın ardından devrilen motosikletten düşerek sürüklenen karı – koca hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Fırat Mahallesi Erzurum Bulvarı'nda meydana geldi. Mahir Aslan yönetimindeki 04 T 0038 plakalı otomobil ile Hasan Taylı’nın (61) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Hasan Taylı ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Miyase Taylı (59) metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Taylı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ticari taksi sürücüsü Mahir Aslan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.