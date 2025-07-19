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        Özel halk otobüsü şoförü, sara nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırıldı

        AĞRI'da özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti (sara nöbeti) geçiren yolcuyu, şoför güzergahını değiştirip en yakın hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:05
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        Özel halk otobüsü şoförü, sara nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırıldı
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        AĞRI’da özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti (sara nöbeti) geçiren yolcuyu, şoför güzergahını değiştirip en yakın hastaneye ulaştırdı. Tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Mehmet Aktay yönetimindeki 04 AA B 099 plakalı özel halk otobüsü Dörtyol Işıkları mevkiine geldiğinde yolculardan biri epilepsi nöbeti geçirdi. Durumu fark eden Aktay, yolcuyu, güzergahını değiştirerek, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Erzurum Bulvarı’ndaki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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