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        Patnos'ta düğünlere dronlu denetim: Eğlence acıya dönüşmesin

        AĞRI'nınPatnos ilçesinde düğünlerde silah kullanımını önlemek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce dron destekli denetim uygulaması hayata geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:45
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        Patnos'ta düğünlere dronlu denetim: Eğlence acıya dönüşmesin
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        AĞRI'nınPatnos ilçesinde düğünlerde silah kullanımını önlemek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce dron destekli denetim uygulaması hayata geçirildi. İlk kez bir düğünde kullanılan dronla havadan denetim yapıldı; düğünlerin silahsız ve güvenli geçmesi hedeflendi, 'Eğlence acıya dönüşmesin' mesajı verildi.

        Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silahla rastgele ateş açılmasının önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında, ilçede gerçekleştirilen bir düğünde ilk kez dron kullanılarak havadan denetim yapıldı. Ekipler, düğün boyunca havadan takip sağlarken, olası ihlallere anında müdahale edebilmek amacıyla teyakkuza da geçti. Emniyet yetkilileri, denetimlerin düğünlerle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda sosyal medya platformlarında paylaşılan düğün görüntülerinin de inceleneceğini belirtti. Yetkililer ayrıca kurallara uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

        'KUTLAMALARDA SİLAH KULLANMAYALIM'

        Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da "Bir düğün, neşeyle hatırlansın, kimse üzülmesin. Kutlamalarda silah kullanmayalım. Düğünümüz güzel geçsin, yorgun kurşunlar kiminin canına, kiminin malına zarar veriyor. Kimsenin canı yanmasın" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca 'Eğlence acıya dönüşmesin' mesajıyla farkındalık oluşturulması hedeflendi. Patnos'ta başlatılan dron destekli denetimlerin, düğün sezonu boyunca hem sahada hem de havadan sürdürüleceği bildirildi.

        'İNSANLARIMIZ ÖLMESİN, CANLAR YANMASIN'

        Diğer yandan düğün sahibi Mithat Kaya'nın ağabeyi Yaşar Kaya "Silahsız düğünlere başlamamız lazım. Yıllardan beri töre gereği düğünlerimizde silah patlatıyoruz. Bu silahlar havaya sıkıldığında, yorgun mermi olarak geri döndüğünde kurşun kendi hızından 2-3 misli hızla iniyor ve insanlar ya da araçlar zarar görüyor. Valilik, kaymakamlık ve emniyetin 'Silahsız Düğün' kampanyasına destek veriyoruz. Tüm düğün sahiplerinin bunu uygulamasını istiyor ve bekliyoruz. İnsanlarımız ölmesin, canlar yanmasın, analar ağlamasın" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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