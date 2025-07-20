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        Ağrı'da minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

        Ağrı'da minibüsün çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:07 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:07
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        Ağrı'da minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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        Ağrı'da minibüsün çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

        Abdurrahman H. idaresindeki 55 JG 347 plakalı minibüs, çevre yolu Eski Van Caddesi Kavşağı'nda 14 yaşındaki bisikletli İslam İ'ye çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Abdurrahman H, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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