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100 dağcı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ağrı Dağı’nın zirvesinde kutlayacak

AA

100 dağcı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ağrı Dağı’nın zirvesinde kutlayacak

AĞRI (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) koordinesinde bir araya gelen 100 kişilik dağcı grubu, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışına başladı.

TDF tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı’na tırmanış programı düzenlendi. 30’u yabancı 100 kişilik dağcı grubu Doğubayazıt ilçesinden minibüslerle Çevirme mezrasına geldi.

Burada hazırlıklarını tamamlayan dağcı grubu, daha sonra 3 bin 200 metrede bulunan ilk kamp alanına ulaşmak için yürüyüşe başladı.

TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı’nın dünyanın her tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Ağrı Dağı’nın çok özel olduğunu belirten Başar, şunları kaydetti:

"Toplam 100 dağcıyla Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşmayı hedefliyoruz. 30 Ağustos’ta zirveye ulaşarak orada Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı’mızı okuyacağız. Ağrı Dağı, dağcılık anlamında her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Dağcılarımız ve sporcularımızın bu dağa ilgisi artarak devam ediyor."

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