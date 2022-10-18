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Rüzgarın enerjiye dönüştüğü İpek Geçidi'nde 20 megavatsaat elektrik üretiliyor

AA

Rüzgarın enerjiye dönüştüğü İpek Geçidi'nde 20 megavatsaat elektrik üretiliyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın 2025 rakımlı İpek Geçidi bölgesinde kurulan rüzgar enerji santralindeki 5 türbinde saatte 20 megavat elektrik üretiliyor.

Güneşli gün sayısı fazla, rüzgar verimliliğinin ise olduğu kentte, son yıllarda devlet destekli yatırımlarla bölgede doğa dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılıyor.

Bu kapsamda, Diyadin ilçesindeki 2025 rakımlı İpek Geçidi'nde geçen sene bir türbinle kurulan İpektepe Rüzgar Enerji Santrali'nde bu yıl da 4 rüzgar türbini kuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan lisansın ardından 5 türbinde, saatte 20 megavat elektrik üretilerek hem ülkenin enerji üretimine hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.

Santral yetkililerinden Erdal Andıç, AA muhabirine, proje ellerine ulaştığında hiç tereddüt etmeden bu yatırımı yapma kararı aldıklarını ve durumdan çok memnun kaldıklarını söyledi.

Bölgedeki en büyük yatırımcılardan biri olduklarını belirten Andıç, firma olarak buradaki yatırımları daha da büyüterek kapasite artışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

- "Gelsinler, yatırımlar yapsınlar"

Yatırım kapasitelerini daha da artırarak bölgeye daha büyük hizmetleri getirme amacında olduklarını ifade eden Andıç, "Yaptığımız yatırımlarla diğer yatırımcıları da teşvik etmiş oluyoruz. Buraya gelecek yatırımların artacağını düşünüyoruz. Yatırımcılar hiç çekinmeden gelsinler, yatırımlar yapsınlar. Bizim yatırımdan sonra diğer girişimcilerin de buraya gelip güzel işler yapacağını düşünüyorum." dedi.

Bölgede rüzgar verimliliğinin iyi durumda olduğunu dile getiren Andıç, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji hiçbir zaman doğaya zarar vermediği için insanlar tamamen buna yöneldi. Biz de güneş santrallerinden sonra rüzgar enerjisine yöneldik. Ülkemize, vatanımıza ve toprağımıza zarar vermeden ekonomik katkı sağladığı için bu alanda yatırım yapmaya başladık. Yenilenebilir enerjinin geleceğinin daha parlak olduğunu ve Türkiye'ye bu alanda daha büyük yatırımların geleceğini düşünüyoruz. Yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin enerji açığını kapatacağını düşünüyorum."

- Santralin kapasitesi artırılacak

Santralin İşletme Müdürü Ömer Faruk Şahin ise dünyada yenilenebilir enerji üretiminin giderek önem kazandığını belirtti.

"Temmuz ayında 5. türbinimizi de dikerek kapasitemize ulaştık. 5 türbinimiz, 24 megavat kurulu güç ve 20 megavat lisanslı gücümüzle tam kapasite üretimimize devam ediyoruz." diyen Şahin, kapasite artışına gideceklerini ve gerekli izinleri aldıklarını söyledi.

Ağrı'nın enerji potansiyelini vurgulayan Şahin, "Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden biridir ve rüzgar potansiyeli var. Karasal iklimden dolayı da rüzgarı çok alıyor. Dünyada doğal gaz krizi, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini daha da artırdı. Bundan dolayı ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına daha büyük yatırımların geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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