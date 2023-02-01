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Ağrı'daki meslek liselerinde 41 milyon lira ciro elde edildi

AA

Ağrı'daki meslek liselerinde 41 milyon lira ciro elde edildi

AĞRI (AA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki meslek liselerinin 41 milyon lira ciroya ulaştığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek idaresindeki meslek liselerinin fabrika gibi çalıştığı belirtildi.

Elde edilen ciroyla il ve ülke ekonomisine katkı sağlandığı ifade edilen açıklamada, Ağrı’nın meslek liselerinde 2022 öncesindeki 3 yılda 1.5 milyon lira olan cironun, 2022 yılında 41 milyonun üzerine çıkarılarak hem ülke ekonomisine hem de üretime katılan öğrenci ve öğretmenlerin bütçesine katkı sağlandığı kaydedildi. Meslek lisesi öğrencilerine 2 milyon liranın üzerinde ücret ödemesi yapıldığına, mesleki eğitime kayıtlı çırak-usta sayısının da 2022 yılında 2 bin 400'e çıkarıldığına işaret edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde başlatılan Meslek Liselerine Ekmek Fabrikası Kurulumu Projesi kapsamında Eleşkirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ekmek fabrikası kurulduğu aktarılan açıklamada, Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Serhat Kalkınma Ajansına sunulan ve kabul edilen "Işıldayan Atölyeler" projesi kapsamında Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 3.2 milyon lirayla makine ve araç-gereç desteği sağlandığına dikkat çekildi.


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