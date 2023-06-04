Yağışlarla bereketlenen yaylalarda geven balı mesaisi başladı

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden Ağrı'ya gelerek kovanlarını yaylalara yerleştiren arıcılar, kaliteli bal üretmek için zorlu mesailerine başladı.

Zengin bitki örtüsüne sahip meraların bulunduğu kenti, özellikle Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden arıcılar tercih ediyor.

Kışın zorlu geçmesi nedeniyle sonbahara doğru sıcak kentlere arılarını götüren arıcılar, hazırlıklarını tamamlayıp yeniden bölgeye geldi.

Kamyonlarla getirdikleri arı kovanlarını akarsu kenarlarına yerleştiren arıcılar, yağışlı geçen ilkbahar döneminde daha kaliteli bal üretmek için işe koyuldu.

Rengarenk çiçeklerin açtığı ve bitki örtüsünün canlandığı bölgelerde çadır ve barakalarda yaşamlarını sürdüren arıcılar, günün ilk ışıklarıyla çalışmaya başlayıp kovanlardaki arı kolonileriyle gece gündüz demeden ilgileniyor.

Bu sıralar kovanlar ve çıtaları onararak arılarına sağlıklı bir ortam oluşturmak için çaba gösteren arıcılar, temmuz ayında hasatta elde edecekleri coğrafi işaretli geven balını satarak aile ve ülke ekonomilerine katkı sağlıyor.

Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç, AA muhabirine, geven balının son 4 yılda 31 bin kovana ulaştığını, geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini anlattı.

Kentte üretilen balın çok kaliteli olduğunu dile getiren Kılıç, "Son 10 yılın en yüksek verimli sezonu diyebiliriz. Geçen yıl da kovan başı yaklaşık 20 kilogram bal elde ettik ve bu da 600 ton demektir. Geven balı normal bir bal değil, ilaçlıktır. Bu yakın zamanda dünyanın en prestijli dergilerinden birinde de yayımlandı." dedi.

- "Her yıl 2-3 bin kovanımız artıyor"

Eskiden Ağrı'da arıcılık hobiyken son 6 yılda bu mesleği yapanların sayısının arttığını, hobi olarak yapanların yüzde 50'sinin bu işi geçim kaynağına dönüştürdüğünü belirten Kılıç, "Sonbaharda 31 bin kovanımız vardı. Her yıl 2-3 bin kovanımız artıyor. Vatandaş için meslek edinme haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Ordu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nden de kente her yıl yaklaşık 30 bin kovan arının getirildiğini, yerli arıcılarla toplam 61 bin kovanla kentte arıcılığın yapıldığını söyledi.

Ağrı'nın bitki örtüsü bakımından zenginliğine, kentin kapasitesinin 150 bin kovanın üzerinde olduğuna işaret eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrılılar bunu mesleğe çevirse bana göre hayvancılıktan daha karlıdır. Geçmişte yapılan Genç Çiftçi Projesi'nde biz yüzde 80 başarı sağladık. Her yıl yaklaşık 35 genç arkadaşımız arıcılığa başladı. Devletin verdiği destekle arıcılığa sıfırdan başlayan çok kişi oldu. Öyle bir destek yine olursa seviniriz. Hemen hemen 81 ile Ağrı'dan bal gidiyor. Her yıl yaklaşık 50 arıcımızdan aldığımız balları üniversitede analiz ediyoruz. Ağrı balı gerçekten ilaç, kahvaltılık değil."

Kılıç, bu sene yağışlarla bitkilerin iyi durumda olduğunu ve bal rekoltesinin artmasını beklediklerini bildirdi.

- "Bu sene doğa daha güzel görünüyor"

Ordulu gezgin arıcı Reyhan Duman da yaklaşık 5 yıldır Hamur ilçesine bağlı Seyithanbey köyüne geldiklerini söyledi.

Bölgede bu zamana kadar verim düşüklüğü yaşamadıklarını dile getiren Duman, "Bu sene doğa daha güzel görünüyor. 300 kovanımız var. Geçen sene bal verimi çok iyiydi. İnşallah bu sene daha da iyi olur. Bu sene sürekli yağış var ve balda verim daha iyi olur. Bölgeye geleli bir hafta oldu ve yerleşmeye çalışıyoruz. Arıların bakımını yapıyoruz. Doğanın güzelliğine göre günlük arı sayısı katları yükseliyor." diye konuştu.

Köylülerden Kasım Polat da Ordulu arıcıların yanında çalıştığını ve arıcılığı öğrenmeye başladığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.