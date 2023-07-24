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        Ağrı'da otomobilin gaz tankında 32 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:49
        Ağrı'da otomobilin gaz tankında 32 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

        AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir otomobilin bagajında bulunan gaz tankında, 32 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Eleşkirt ilçesinde bir otomobilde arama yaptı.

        Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği otomobilin bagajındaki gaz tankını söken ekipler, içerisinde 32 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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