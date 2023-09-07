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        Ağrı'da trafik kazasında 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:59 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:59
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        Ağrı'da trafik kazasında 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı
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        ‌ E.Ç. idaresindeki 41 AAD 130 plakalı otomobil, Patnos ilçesinden Tutak istikametine seyrederken Burnubulak köyü mevkisinde H.G'nin kullandığı 04 D 4943 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobildeki 1 yaşındaki E.E.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü E.Ç. ile yolcular F.Ç, M.S.Ç, L.Ü. ve Y.Ü'nün yanı sıra kamyonetteki M.A. ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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