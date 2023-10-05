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        Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar, Erzurum'da sis etkili oldu

        Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar, Erzurum'da sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:02
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        Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar, Erzurum'da sis etkili oldu
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        Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar, Erzurum'da sis etkili oldu.

        Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışının etkisiyle Ağrı-Van sınırında bulunan 3500 metre yüksekliğe sahip Aladağlar'daki Koçbaşı Tepesi ve 3433 metre yüksekliğindeki Kösedağ ile çevresi beyaza büründü.

        - Kars

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava da etkisini gösterdi.

        İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Çevredeki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı, 3 bin 120 metre yüksekliğindeki Allahuekber dağlarına kar yağdı.

        Öte yandan soğuk havanın etkisiyle ev ve kahvehanelerde sobalar yanmaya başladı.

        Yeni Mahalle sakinlerinden Rüstem Topkaya, AA muhabirine, hava ısısının çok düştüğünü belirterek, "Hava sıcaklığı eksi bire düştü, donuyoruz soğuktan. Sobalar yanmıyordu daha yeni yaktık." dedi.

        - Erzurum

        Erzurum'da sağanağın ardından sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, kara yolunda ilerleyen vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

        Çevre yolunda da etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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