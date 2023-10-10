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        Ağrı'da çıkan yangında bir ev hasar gördü

        Ağrı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:57
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        Ağrı'da çıkan yangında bir ev hasar gördü
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        Ağrı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kazım Karabekir Mahallesi'nde Erol Aydemir ve ailesinin yaşadığı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Evde inceleme yapan Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekiplerinin aileye destek vereceği öğrenildi.

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