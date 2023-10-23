Ağrı'da PTT'nin kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı

Ağrı'da PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ağrı PTT Başmüdürü Kerem Öztürk, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, 183. müşteri olan Yavuz Uğur'a, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan çeşitli hediyeler verdi.

Öztürk, PTT'nin dünyada büyük bir hızla yaşanan dijital değişim ve dönüşümü yakından takip ederek çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "PTT, iki asra yaklaşan tecrübesini yenilikçi bir hizmet anlayışı ile birleştirerek, hizmet sunduğu alanlarda Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bir dünya markası olma hedefine emin adımlarla yürüyor." dedi.