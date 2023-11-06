Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

        AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, kentteki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, kentteki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Milletvekili Kilerci, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör, Belediye Başkanı Metin Karadoğan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı ile Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        İl merkezi, Tutak ve Taşlıçay ilçelerinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kilerci, taziye ziyaretlerinde bulundu.

        Murat Nehri ve çevresinde yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Kilerci, ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru

        Benzer Haberler

        Ağrı'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Ağrı'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Ağrı'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Ağrı'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Ağrı'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Ağrı'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Ağrı'da 82 yaşındaki hasta açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu
        Ağrı'da 82 yaşındaki hasta açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu
        Ağrı'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ağrı'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ağrı'da ortaokul öğrencileri harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Ağrı'da ortaokul öğrencileri harçlıklarını Filistin'e bağışladı