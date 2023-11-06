AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, kentteki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, kentteki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Milletvekili Kilerci, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör, Belediye Başkanı Metin Karadoğan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı ile Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl merkezi, Tutak ve Taşlıçay ilçelerinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kilerci, taziye ziyaretlerinde bulundu.

Murat Nehri ve çevresinde yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Kilerci, ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.