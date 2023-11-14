Ağrı'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Ağrı'da, jandarma ekiplerince kaçak 500 litre akaryakıt ve 2 bin 877 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, yaptıkları yol kontrol uygulamasında durdurdukları araçlarda arama gerçekleştirdi.

Aramalarda kaçak 500 litre akaryakıt ve 2 bin 877 paket sigara ele geçirildi.

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