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        Ağrı'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

        Ağrı'da, jandarma ekiplerince kaçak 500 litre akaryakıt ve 2 bin 877 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:32
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        Ağrı'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi
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        Ağrı'da, jandarma ekiplerince kaçak 500 litre akaryakıt ve 2 bin 877 paket sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, yaptıkları yol kontrol uygulamasında durdurdukları araçlarda arama gerçekleştirdi.

        Aramalarda kaçak 500 litre akaryakıt ve 2 bin 877 paket sigara ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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