Ağrı'da gümrük kaçağı 674 litre akaryakıt ele geçirildi
Ağrı'da, gümrük kaçağı 674 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ağrı'da, gümrük kaçağı 674 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada, 674 litre akaryakıt, 97 bin 260 boş parfüm şişesi, 314 bin parfüm aparatları ele geçirdi.
Ekiplerce kent merkezi ve Patnos ilçesinde belirlenen adreslerde yapılan aramada, gümrük kaçağı 44 cep telefonu, 3 akıllı saat, 2 tablet ve 1 ruhsatsız tabanca bulundu.
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