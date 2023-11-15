Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da gümrük kaçağı 674 litre akaryakıt ele geçirildi

        Ağrı'da, gümrük kaçağı 674 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da gümrük kaçağı 674 litre akaryakıt ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'da, gümrük kaçağı 674 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada, 674 litre akaryakıt, 97 bin 260 boş parfüm şişesi, 314 bin parfüm aparatları ele geçirdi.

        Ekiplerce kent merkezi ve Patnos ilçesinde belirlenen adreslerde yapılan aramada, gümrük kaçağı 44 cep telefonu, 3 akıllı saat, 2 tablet ve 1 ruhsatsız tabanca bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Ağrı'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi
        Ağrı'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi
        Kız kardeşlerine boşanma davası açan eniştelerini öldürüp, babasını ağır ya...
        Kız kardeşlerine boşanma davası açan eniştelerini öldürüp, babasını ağır ya...
        Ağrı'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ağrı'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye-İran güvenlik duvarını inceledi:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye-İran güvenlik duvarını inceledi:
        Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir
        Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Ağrı Sınır Güvenliği Toplantısı"na katıldı:
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Ağrı Sınır Güvenliği Toplantısı"na katıldı: