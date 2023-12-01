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        Ağrı'da baca temizlerken çatıdan düşen kişi öldü

        Ağrı'da baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 20:31 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:36
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        Ağrı'da baca temizlerken çatıdan düşen kişi öldü
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        Ağrı'da baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

        Doktorlar Caddesi'nde bulunan 3 katlı Günakın İş Merkezi'nde baca temizlemek için çatıya çıkan Ş.D, dengesini kaybederek düştü.

        Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ş.D, ambulansla kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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