Ağrı'da baca temizlerken çatıdan düşen kişi öldü

Ağrı'da baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Doktorlar Caddesi'nde bulunan 3 katlı Günakın İş Merkezi'nde baca temizlemek için çatıya çıkan Ş.D, dengesini kaybederek düştü.

Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ş.D, ambulansla kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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