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        Ağrı'da kamyonetle çarpışan servis minibüsündeki 20 lise öğrencisi yaralandı

        Ağrı'da servisi minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:36
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        Ağrı'da kamyonetle çarpışan servis minibüsündeki 20 lise öğrencisi yaralandı
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        Ağrı'da servisi minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralandı.

        Özel Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan U.T idaresindeki 04 S 0018 plakalı servis minibüsü, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında N.P idaresindeki 53 AU 871 plakalı kamyonetle çapıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada servis minibüsündeki 20 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öğrencilerden Berfin Y. (16) ile Alihan Y'nin (14) sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek hastaneye gelerek, İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı ve hastane başhekimi Adem Arslan'dan öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Vali Koç, acil serviste tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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