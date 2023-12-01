Ağrı'da kamyonetle çarpışan servis minibüsündeki 20 lise öğrencisi yaralandı

Ağrı'da servisi minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralandı.

Özel Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan U.T idaresindeki 04 S 0018 plakalı servis minibüsü, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında N.P idaresindeki 53 AU 871 plakalı kamyonetle çapıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada servis minibüsündeki 20 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerden Berfin Y. (16) ile Alihan Y'nin (14) sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek hastaneye gelerek, İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı ve hastane başhekimi Adem Arslan'dan öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Koç, acil serviste tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

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