Ağrı merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Ağrı merkezli 8 ilde, "yasadışı silah ticaretinin tespitine ve önlenmesine" yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte "yasa dışı silah ticaretinin tespitine ve önlenmesi"ne yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekiplerce 3 aylık çalışmanın ardından Ağrı'nın Patnos ilçesi, Erzurum, Batman, Diyarbakır, Antalya, Bitlis, Şırnak ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde, 1 AK47 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör, 65 fişek ile 27 ruhsatsız tabanca, 28 tabanca şarjörü, 654 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca fişeği, 6 av tüfeği ve 2 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.