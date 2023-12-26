Ağrı'da kuvvetli fırtına trafo binasının çatısını uçurdu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuvvetli fırtına nedeniyle ilçe merkezinde Aras Elektrik Dağıtım şirketine ait tek katlı trafo binasının çatısı uçtu.

Yerinden sökülen çatı, bir evin bahçesine düştü.

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