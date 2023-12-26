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        Ağrı'da kuvvetli fırtına trafo binasının çatısını uçurdu

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:19
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        Ağrı'da kuvvetli fırtına trafo binasının çatısını uçurdu
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kuvvetli fırtına nedeniyle ilçe merkezinde Aras Elektrik Dağıtım şirketine ait tek katlı trafo binasının çatısı uçtu.

        Yerinden sökülen çatı, bir evin bahçesine düştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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