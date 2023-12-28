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        Ağrı'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:02 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:02
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        Ağrı'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda Doğubayazıt'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 790 paket sigara ele geçirildi.

        Gümrük sahasındaki bir tırda yapılan aramada ise 2 bin 850 kaçak elektronik sigara bulundu.

        Gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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