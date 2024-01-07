Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:08 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Patnos ilçesi istikametine seyir halindeki Mesut Z. idaresindeki 04 AAH 776 plakalı otomobil, Tutak ilçesi Oğlaksuyu köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile araçtaki Mert K. ambulansla kaldırıldıkları Tutak Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Ağrı'da 20 kilo 596 gram külçe altın ele geçirildi
        Ağrı'da 20 kilo 596 gram külçe altın ele geçirildi
        Ağrı'da 27 milyon 300 bin liralık 14 kilo külçe altın ele geçirildi
        Ağrı'da 27 milyon 300 bin liralık 14 kilo külçe altın ele geçirildi
        Aile ikna edildi, 2 kardeş yeniden okula kazandırıldı
        Aile ikna edildi, 2 kardeş yeniden okula kazandırıldı
        Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 237 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 237 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Ağrı'da "Okulum Beni Bekler Projesi" ile 853 çocuk yeniden okullu oldu
        Ağrı'da "Okulum Beni Bekler Projesi" ile 853 çocuk yeniden okullu oldu
        Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu
        Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu