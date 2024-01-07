Ağrı'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Patnos ilçesi istikametine seyir halindeki Mesut Z. idaresindeki 04 AAH 776 plakalı otomobil, Tutak ilçesi Oğlaksuyu köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile araçtaki Mert K. ambulansla kaldırıldıkları Tutak Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.