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        Ağrı'da çobanlar zorlu mesailerine bir yanı kar, bir yanı bahar dağlarda başladı

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Ağrı'da çobanlar, bu yılki zorlu mesailerine bir yanı kar, bir yanı bahar dağlarda hayvanları otlatarak başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:03
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        Ağrı'da çobanlar zorlu mesailerine bir yanı kar, bir yanı bahar dağlarda başladı
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Ağrı'da çobanlar, bu yılki zorlu mesailerine bir yanı kar, bir yanı bahar dağlarda hayvanları otlatarak başladı.

        Kışın çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 200 rakımdaki Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesi yılın yarısını kar altında geçiriyor.

        İlkbaharın gelmesiyle köylülerin hayvanlarını otlatmaya başlayan çobanlar, kar, yağmur, dolu ve soğuk havanın etkili olduğu mayıs ayında mesai yaparken zorlu iklim koşullarıyla da mücadele ediyor.

        Sabah erken saatlerde köylerden topladıkları küçükbaşları meralara çıkaran çobanlar, gün boyu peşlerinden koşturdukları hayvanları gün batımına kadar otlatıyor.

        Bir yanı kar, bir yanı bahar dağlarda hasta olmamak için sıkı giyinen çobanlar, sezonluk anlaştıkları köylülerden aldıkları ücretle geçimlerini sağlıyor.

        - "Bir günde 4 mevsim yaşıyoruz"

        Çobanlardan İbrahim Artan, Balık Gölü ve çevresinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle bölgeye baharın geç geldiğini söyledi.

        Hem coğrafyanın zorlu hem de havaların soğuk olduğunu ifade eden Artan, şöyle konuştu:

        "Kışın Iğdır'a gidiyoruz ve 6 ay orada kalıyoruz. Yaz aylarında da burada kalıyoruz. Kış burada çok zorlu geçiyor. Kar kalınlığı elektrik direklerinin boyunu geçiyor. Yollarımız yeni açıldı. Bahar geldi, biz de gidelim dedik ve yine kışla karşılaştık. Sabah uyandık baktık kar yağmış, hayvanları araziye çıkardık. Bir günde 4 mevsim yaşıyoruz. Hatta bazen yarım günde bile 4 mevsim yaşıyoruz."

        Artan, çobanlığın zor olduğunu, yağmur, çamur, kar ve dolunun yanı sıra zorlu coğrafya şartlarının işlerini daha da güçleştirdiğini anlattı.

        - "Bazen yağmur, bazen kar ve bazen de dolu yağıyor"

        Çobanlıkla geçimlerini sağladıklarını dile getiren Artan, şunları kaydetti:

        "Bugün hava çok kötüydü. Öğlene kadar kar kalkmadı. Kar yeni erimeye başladı, biz de hayvanlarımızı otlatıyoruz. Sabah kar bizi güzel bir sürprizle karşıladı. Bazen yağmur, bazen kar ve bazen de dolu yağıyor. Havayı çözemiyoruz. Sabah erken hayvanları araziye çıkarıp akşama kadar otlatıyoruz. İlkbaharda böyle ama bir iki ay sonra gece yarısına kadar hayvanları otlatacağız. 6 ay boyunca hayvanları otlatıp sonra da yine Iğdır'a gideceğiz."

        Fesih Artan ise yaklaşık bir hafta önce köye geldiklerini ifade ederek, hayvanları çıkardıkları dağlarda zaman zaman kar yağdığını belirtti.

        Artan, bu sezon çobanlığa yeni başladıklarını ve hayvanları gün boyu soğuk havada arazide otlatmaya çalıştıklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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