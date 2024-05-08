Ağrı'da çobanlar zorlu mesailerine bir yanı kar, bir yanı bahar dağlarda başladı

ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Ağrı'da çobanlar, bu yılki zorlu mesailerine bir yanı kar, bir yanı bahar dağlarda hayvanları otlatarak başladı.

Kışın çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 200 rakımdaki Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesi yılın yarısını kar altında geçiriyor.

İlkbaharın gelmesiyle köylülerin hayvanlarını otlatmaya başlayan çobanlar, kar, yağmur, dolu ve soğuk havanın etkili olduğu mayıs ayında mesai yaparken zorlu iklim koşullarıyla da mücadele ediyor.

Hem coğrafyanın zorlu hem de havaların soğuk olduğunu ifade eden Artan, şöyle konuştu:

Çobanlardan İbrahim Artan, Balık Gölü ve çevresinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle bölgeye baharın geç geldiğini söyledi.

Bir yanı kar, bir yanı bahar dağlarda hasta olmamak için sıkı giyinen çobanlar, sezonluk anlaştıkları köylülerden aldıkları ücretle geçimlerini sağlıyor.

"Kışın Iğdır'a gidiyoruz ve 6 ay orada kalıyoruz. Yaz aylarında da burada kalıyoruz. Kış burada çok zorlu geçiyor. Kar kalınlığı elektrik direklerinin boyunu geçiyor. Yollarımız yeni açıldı. Bahar geldi, biz de gidelim dedik ve yine kışla karşılaştık. Sabah uyandık baktık kar yağmış, hayvanları araziye çıkardık. Bir günde 4 mevsim yaşıyoruz. Hatta bazen yarım günde bile 4 mevsim yaşıyoruz."

Artan, çobanlığın zor olduğunu, yağmur, çamur, kar ve dolunun yanı sıra zorlu coğrafya şartlarının işlerini daha da güçleştirdiğini anlattı.