Ağrı'da metruk binada kaçak 53 bin 500 güneş gözlüğü ele geçirildi

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, gümrük kaçağı 53 bin 500 güneş gözlüğü, 1 ton 200 kilogram gözlük çerçevesi ham maddesi, 4 bin 500 adet botox malzemesi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada arama yaptı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada yapılan aramada, gümrük kaçağı 53 bin 500 güneş gözlüğü ele geçirildi.

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