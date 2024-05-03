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        Ağrı'da metruk binada kaçak 53 bin 500 güneş gözlüğü ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada yapılan aramada, gümrük kaçağı 53 bin 500 güneş gözlüğü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:08 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:08
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        Ağrı'da metruk binada kaçak 53 bin 500 güneş gözlüğü ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada yapılan aramada, gümrük kaçağı 53 bin 500 güneş gözlüğü ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada arama yaptı.

        Ekipler, gümrük kaçağı 53 bin 500 güneş gözlüğü, 1 ton 200 kilogram gözlük çerçevesi ham maddesi, 4 bin 500 adet botox malzemesi ele geçirdi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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