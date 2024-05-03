Ağrı'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Üniversite tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla "Soykırıma Lanet, Özgürlüğe Destek" yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Üniversite yerleşkesinde bulunan Nurettin Atmaca Camisi avlusunda cuma namazı sonrası bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, Türkçe ile İngilizce yazılı dövizler ve pankartlarla yürüyüşe başladı.

Zaman zaman tekbir getirip İsrail aleyhine slogan atan grup rektörlük binasının önüne kadar yürüdü.

Burada yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite olarak ABD ve Batı’daki vicdan sahibi gençlerin öncülük ettiği bu eylemleri açık yüreklilikle desteklediklerini ve selamladıklarını söyledi.

İsrail'in kuruluşundan bugüne kadar 76 yıldır Filistin topraklarında zulüm yaptığını belirten Karabulut, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenler arasında Gazze İslam Üniversitesi Rektörü, yüzlerce öğrenci ve öğretim elemanı, bine yakın sağlık personeli, sivil savunma ve yardım görevlileri ile gazeteciler olduğunu anlattı.