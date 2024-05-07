Ağrı, Kars ve Erzincan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı

Ağrı, Kars ve Erzincan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Ağrı'da bir süredir devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışıyla dağlık alanlar baharda da karla kaplandı.

Taşlıçay ilçesinde de Aladağlar ile bazı dağlık alanlarda kar yağışı etkili oldu.

- Kars

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımdaki köyleri beyaza bürüdü.