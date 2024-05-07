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        Ağrı, Kars ve Erzincan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı

        Ağrı, Kars ve Erzincan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:41
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        Ağrı, Kars ve Erzincan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı
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        Ağrı, Kars ve Erzincan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

        Ağrı'da bir süredir devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Etkili olan kar yağışıyla dağlık alanlar baharda da karla kaplandı.

        Taşlıçay ilçesinde de Aladağlar ile bazı dağlık alanlarda kar yağışı etkili oldu.

        - Kars

        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımdaki köyleri beyaza bürüdü.

        Kar sabah saatlerinde de etkisini yüksek kesimlerde sürdürdü.

        - Erzincan

        Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü, hayvanlar meralara çıkarılamadı.

        Hava sıcaklıklarının düşmesi ile şehir merkezindeki sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kentin yüksek kesimli köylerinde yağan kar, kışı aratmadı. Evler ve ekili alanlar beyaza büründü.

        Refahiye ilçesine bağlı Gazipınarı köyünde küçükbaş hayvancılığı yapan Müslüm Şahan, AA muhabirine, sabah uyandıklarında kar manzarasıyla karşılaştıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı meraya çıkarmak için kalktığımızda kar yağdığını gördük. Bu mevsimde böyle bir havayı beklemiyorduk. Soğuk ve kar yağışı işimizi zorlaştırıyor ama yağışın olmasına da seviniyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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