Patnos'ta hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan ürünler sergilendi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el sanatları ürünleri sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen el sanatları kurslarında Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan filografi, takı tasarımı, dekoratif ahşap süsleme, resim ve boncuk işlemeciliği gibi ürünlerin sergilenmesi için adliye binasında program düzenlendi.

Serginin açılışı, Kaymakamı Hasan Taş, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Adalet Komisyonu Başkanı Dilek Öztürk, Patnos L Tipi Cezaevi sorumlusu Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli ve Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın tarafından yapıldı.