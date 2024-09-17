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        Patnos'ta hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan ürünler sergilendi

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el sanatları ürünleri sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:06
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        Patnos'ta hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan ürünler sergilendi
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el sanatları ürünleri sergilendi.

        Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen el sanatları kurslarında Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan filografi, takı tasarımı, dekoratif ahşap süsleme, resim ve boncuk işlemeciliği gibi ürünlerin sergilenmesi için adliye binasında program düzenlendi.

        Serginin açılışı, Kaymakamı Hasan Taş, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Adalet Komisyonu Başkanı Dilek Öztürk, Patnos L Tipi Cezaevi sorumlusu Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli ve Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın tarafından yapıldı.

        Kaymakam Taş ve beraberindekilerin incelediği sergideki ürünler cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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